テスラを抜き、今や“世界で最も電気自動車（EV＋PHEV）を売っているメーカー”となった中国・BYD。そのBYDが、軽自動車規格の電気自動車（EV）を開発し、日本市場に殴り込みをかけるという話があるのをご存じでしょうか。それが本当なら、既存の小型車を流用するのか、それともまったくイチから設計するのか？気になるポイントを、BYD Auto JAPANの社長に直撃取材しました。（コラムニストフェルディナント・ヤマグチ）宮崎から