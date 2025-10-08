AIは介護現場の人手不足を解決できるのか。『AIに看取られる日2035年の「医療と介護」』（朝日新書）を書いた医師の奥真也さんは「要介護認定だけをとっても平均40.2日かかる。政府の規制改革会議で『AIを活用した迅速な認定プロセス』への転換が提言されている」という――。写真＝iStock.com／metamorworks※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／metamorworks■人手不足で破綻寸前の訪問介護介護業界の人手不足は、特に「