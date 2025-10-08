経常収支の推移財務省が8日発表した8月の国際収支速報によると、海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額は前年同月比4.8％減の3兆7758億円だった。黒字は7カ月連続。海外子会社からの配当金が減少したことで前年実績を下回った。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は1059億円の黒字だった。前月は1894億円の赤字で2カ月ぶりに黒字転換した。前年と比べ原油価格が下落し、中東からの原粗油の輸入額が減少