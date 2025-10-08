コンパや飲み会は、気になる男性との距離をグッと縮めるチャンスの場。普段はシャイな方もお酒の力を借りれば、大胆にアプローチできるかもしれません。ということで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、お酒を飲んでいるとき気になる男性に対してどんなセリフで迫ったことがあるのかを聞いてみました。【１】「今日は、ずっと一緒にいたいです」一緒にいたいという気持ちをストレートに伝えるパターンです。「ハッキリ