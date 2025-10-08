◆ＭＬＢＣＵＰ２０２５東日本ブロック予選▽決勝勝呂ボーイズ（埼玉西）７―３埼玉上尾ボーイズ（埼玉東）＝延長８回、７回からタイブレーク＝（９月２８日・埼玉栄高女子グラウンド）今年新設された小学６年以下のリーグ交流大会・ＭＬＢＣＵＰ２０２５（１１月２２〜２４日、滋賀・マイネットスタジアム皇子山ほか）の東日本ブロック予選の決勝が９月２８日に行われ、勝呂ボーイズ（埼玉西）が延長８回タイブレ