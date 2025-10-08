◆第２９回上毛新聞社中学硬式野球大会▽準々決勝桐生ボーイズ（群馬）１１―９群馬県央ボーイズ（群馬）（９月２７日、桐生・広沢球場）準々決勝が９月２７日に行われ、４強が決まった。３年生“最後”となる支部交流大会として群馬県支部のほか１２支部から計３２チームが参加している。※※※桐生は７回２死走者なしから６点差を大逆転勝利だ。５番の松島颯大（３年）の右前安打から小倉爽汰（３年）まで