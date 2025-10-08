お笑いコンビ・千鳥の大悟が、女優の綾瀬はるかと共に是枝裕和が原案・監督・脚本・編集を務めるオリジナル映画『箱の中の羊』で主演を務めることが発表された。2026年に公開予定とされ、大悟は映画初主演という重責を担うことになる。是枝監督といえば、『そして父になる』『海街diary』『万引き家族』『ベイビー・ブローカー』『怪物』など、数々のヒット作を生み出している名監督。『万引き家族』はカンヌ国際映画祭で最高賞の