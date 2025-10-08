実質賃金の増減率の推移厚生労働省が8日公表した8月の毎月勤労統計調査（速報、従業員5人以上）によると、物価の変動を考慮した1人当たりの実質賃金は、前年同月から1.4％減った。マイナスは8カ月連続となる。名目賃金に当たる現金給与総額は44カ月連続でプラスとなっているものの、家計を圧迫する物価上昇に追い付いていない状況が続いている。現金給与総額は1.5％増の30万517円だった。物価の変動を示す消費者物価指数が3.1