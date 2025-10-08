フリーアナウンサーの羽鳥慎一が８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。自民党・高市早苗新総裁による新執行部人事について言及した。番組では７日に四役をはじめとする党役員人事が発表されたことについて取り上げた。麻生派の麻生太郎元首相が副総裁に、麻生氏の義弟で麻生派の重鎮・鈴木俊一氏が幹事長に就任するなど、最終的に高市総裁の勝利を後押しした麻生派や茂木派などが占めた。コメンテーターの