8日の未明から、鶴岡市の市街地でクマの目撃が相次いでいます。クマは市内を北上したのちさまよっているとみられ、注意が必要です。 時系列でまとめます。 午前2時20分ごろに新海町、みどり町郵便局近く、午前5時17分ごろに大部町、大部公園、午前6時ごろに城北町、午前6時18分ごろ新形町、新形西公民館そば、で目撃されているということです。 警察は「クマは鶴岡駅方向に向かって立ち去ったとの目撃情報もあり、付近に潜んで