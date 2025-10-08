「日本女子オープン」で初のメジャー制覇を果たした堀琴音。彼女のクラブセッティングを見てみると、UTやアイアンはかなり古いモデルを使っており、その独特なこだわりが光る。【写真】『X-DRIVE GR』UTの顔はFWとUTの中間、『ジューシー』ウェッジはソールが独特過ぎたセカンドショットで距離が残る場面が多い堀にとって、UTやアイアンはスコアメイクの要といえる。7Wの下には4・5Uとしてブリヂストンの『TOURSTAGE X-DRIVE GR』