＜SkyレディスABC杯初日◇7日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞18歳のアマチュア・荒木七海（宮崎・日章学園高3年）が6バーディ・1ボギーの「67」で回り、首位と2打差の2位と絶好のスタートを切った。【写真】長尺でメジャーV堀琴音の“ノールックパッティング”ティショットを右バンカーに入れた2番パー4でボギーが先行したが、4番パー5で3メートル、6番パー5も3メートルを沈めるなど好調なパットを武器に着