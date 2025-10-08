警察官や検察官をかたる男から金の振り込みを要求する電話があり、静岡県御殿場市に住む男性が約1500万円をだまし取られました。 被害に遭ったのは御殿場市にすむ男性です。 警察によりますと、9月上旬頃、警察官をかたる男から「詐欺事件にあなたの名義の口座が使われていることが分かった」と男性に電話があり、その後、検察官をかたる男から「事件について調べるため、あなたが管理するお金を全て振り込んでほしい」などと電