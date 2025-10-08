「事故を起こして相手からお金を請求されている」などとうそをつき、静岡県御前崎市に住む専門学校生の女性から現金約45万円をだまし取った疑いで、21歳の女が10月7日に逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、御前崎市佐倉に住む風俗店従業員の女（21）です。警察によりますと、女は2025年3月、専門学校生の女性（19）に「事故を起こして相手からお金を請求されている。必ず返すからお金を貸してほしい」などとうそをつき