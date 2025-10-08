◆第２９回上毛新聞社中学硬式野球大会▽準々決勝前橋桜ボーイズ（群馬）５―１東村山中央ボーイズ（東京西）（９月２７日、桐生・広沢球場）準々決勝が９月２７日に行われ、４強が決まった。３年生“最後”となる支部交流大会として群馬県支部のほか１２支部から計３２チームが参加している。※※※前橋桜は４番とエースの活躍で快勝した。初回、３番・亀山翔太（３年）の犠飛で先制し、４番の金井創佑（３