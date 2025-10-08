JR東日本は、50歳からの旅と暮らしを応援する「大人の休日倶楽部」の20周年を記念し、Web入会キャンペーン第2弾を2025年10月1日（水）から開始しました。期間中、WebからJCBブランドのカードに新規入会した方全員に、入会特典としてJRE POINT 3,000ポイント（3,000円相当）をプレゼントします。さらに、カードを合計150,000円（税込）以上利用してエントリーすると、東京ステーションホテルなどの豪華ホテルペア宿泊券が抽選で当た