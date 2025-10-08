千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。10月5日（日）の同番組では、“令和のエース”となる強いハートを持ったアイドルを発掘する「第5回 私が一番カワイイ オーディション」が開催された。©AbemaTV,Inc.今回は、「我こそが一番カワイイ」と名乗りを上げる8人の女性がオーディションに参加し、大悟とAMEMIYA、レインボーの池田直人が“誰が一番カワイイ”のかを審査。スタジオゲストの