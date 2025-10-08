８日の東京株式市場は売り買い交錯、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２５円安の４万７９２５円と反落。前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに朝方こそ高く始まったが、その後はすぐに値を消す展開となった。これを横目に東京市場でも目先利益確定売り圧力が意識されやすいタイミングにある。ただ、足もと外国為替市場で円安が加速していることはハイテクセクターなど輸出株を中心に追い風となっ