認知症の人にやってはいけないこととは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「認知症の人に言ってはいけない言葉」はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：前田 佳宏（医師） 島根大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院精神神経科に入局後、東京警察病院、国立精神神経医療研究センター、都内クリニック