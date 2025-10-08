全粒粉とは、小麦を丸ごと粉にしたものです。胚芽や表皮が付いたまま粉状にしている点が小麦との違うところ。では、それで栄養価やカロリーはどう違ってくるのでしょうか？ 管理栄養士の鈴木さんに教えてもらいました。 監修管理栄養士：鈴木 ともみ（管理栄養士） 栄養士養成短期大学を卒業後、病院や特別養護施設などで栄養管理に従事。現在は、特定保健指導や栄養相談に携わっている。 編集部 全粒粉とはどんなも