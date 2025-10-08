警察によりますと、8日の午前6時ごろ、鶴岡市城北町地内でクマ（体長約1メートル）の目撃情報があったということです。 クマは鶴岡駅方向に向かって立ち去ったとの目撃情報もあることから、付近に潜んでいる可能性もあり、警察は付近の住民は外出を極力控えるようにと呼びかけています。 また、「クマを発見した際は、不用意に近付くことなく、速やかに行政機関に連絡をするか、110通報をお願いします」としています。