8日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比100ポイント高の2万9210ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万9106.94ポイントに対しては103.06ポイント高。 株探ニュース