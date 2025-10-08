ラオスのトンルン国家主席（左から4人目）と会談する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（右から4人目）＝7日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】ラオスのトンルン国家主席は7日、北朝鮮の平壌を訪問し、金正恩朝鮮労働党総書記と会談した。北朝鮮メディアが8日報じた。北朝鮮は党創建80年の10日の記念行事に合わせ、多数の友好国を招待。金氏はトンルン氏を皮切りに、中国やロシア、ベトナムの首脳や高官とのマラソン会談に