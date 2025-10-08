元SKE48松井珠理奈（28）が7日、インスタグラムを更新。オフショットを公開した。松井は「10月7日は珠理奈の日！？いや…しりません笑」と書き出し、「発売中の写真集『アイヲシル』よりお尻好きなマネージャーさんが撮影してくれたオフショット」と記し、ビキニ姿のバックショットを公開した。この投稿に「お尻最高すぎ」「素敵なお尻だね！」「ナイスお尻！」などのコメントが寄せられている。