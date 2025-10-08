タレント中川翔子（40）が7日、インスタグラムを更新。生まれたばかりの双子との最新ショットを公開した。中川は「退院した日に、双子と初めて外の空気を吸った瞬間。9日で14キロ体重が違う自分にびっくり。一週間前にはお腹の中にいた双子と川の字で寝た不思議」とつづり、母・桂子さんとのツーショットや、生まれたばかりの双子と川の字で眠る姿を公開した。そして「毎日の新しい気持ちを絵日記にするのがいまのストレス発散と双