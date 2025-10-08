フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が7日に、自身のインスタグラムを更新。一日警察署長を務めたことを報告した。皆藤アナは前日の更新で「本日、北沢警察署で一日警察署長をつとめさせていただきました」と報告しており、続けての更新で「イベントのお写真も」と警察署長姿でのイベント写真を投稿した。来場者に笑顔を向ける様子や、美脚のまぶしい全身ショットを投稿している。この投稿にファンからは「皆藤署長に敬礼!!」「日