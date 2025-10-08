女性アイドルグループ・ひめもすオーケストラのメンバーで気象予報士の椿野ゆうこ（25）が7日までにインスタグラムを更新。メガネ姿を投稿した。椿野は「理系女子の大冒険がみれますメガネ姿レアかもです」とコメントし、理科年表を手にしたメガネ姿を披露した。椿野は笑みを浮かべてしゃがんでおり、V字に開いたトップスから美谷間をチラリと見せている。椿野は「撮影で使った理科年表をいたただきました!嬉しかったですお家