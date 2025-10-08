レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が7日、インスタグラムを更新。最新ショットを公開した。花乃衣は「もう秋」とつづり、白のショートパンツに、チェックのオフショルダーのトップス姿を公開した。この投稿に「可愛いコーデでお似合いです」「オシャレ過ぎる！」「可愛いすぎて、惚れてしまう」などのコメントが寄せられている。