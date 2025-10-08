シンガー・ソングライター長渕剛（69）が7日、インスタグラムを更新。十五夜の出来事を振り返った。長渕は「十五夜は一升瓶にススキを刺して月を見た」と書き出し、ススキを手にした笑顔ショットを公開。そして「母は栗の甘煮を作った。町内会では綱引きに相撲大会。ガタイのよいガキにぶつかり小学校三年の時首を捻ったがあとでしこたまぶっ飛ばした。はっけよーい、のこった！を待たずに飛びこんできやがった。だとしても俺に油