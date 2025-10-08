佐々木は地区シリーズで2戦連続セーブドジャースのデーブ・ロバーツ監督が7日（日本時間8日）、ドジャースタジアムで行われる地区シリーズ第3戦の前日会見に出席した。進境著しい佐々木朗希投手について言及。「間違いなく第一に来る選択肢だ」とし、セーブ機会で今後も登板させることを明言した。佐々木は地区シリーズ第1戦で日米通じて初セーブを挙げた。前日の第2戦はブレイク・トライネン投手が1死も取れずに2失点KOされ、