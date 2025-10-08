モデルでタレントの滝沢眞規子が８日までに自身のインスタグラムで手作り弁当を公開した。「玄米に枝豆を混ぜたご飯とササミカツ。あとは少しづつです」と紹介し、折りに彩り良く詰められた弁当のショットをアップ。「ひじきが美味（おい）しくできたので明日はご飯に混ぜよっかな。作り置きもたくさん作ると余らせちゃうし適度な量を思考錯誤中」とつづった。また「イギリスにいる子ども達が自炊している写真をたまに送って