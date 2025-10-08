財務省が８日発表した８月の国際収支統計（速報）によると、海外とのモノやサービスの取引状況を示す経常収支は３兆７７５８億円の黒字だった。モノの輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支の黒字額は１０５９億円だった。