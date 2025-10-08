取材に応じるレーカーズの八村＝7日、エルセグンド（共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAレーカーズの八村塁が7日、ロサンゼルス近郊で練習した後に取材に応じた。同じロサンゼルスを本拠地とする米大リーグ、ドジャースのプレーオフを1日に観戦し、大谷翔平と対面したことを明かした。今夏に帰国したことについて「どうだった？」などと聞かれたといい「大谷さんは去年帰っていなかったらしいんですけど、そう