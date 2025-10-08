チームを勢い付ける、価値ある勝利だ。10月7日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、KONAMI麻雀格闘倶楽部の高宮まり（連盟）が登板。3回の高打点を含めた計4回のアガリで大トップを飾り、第1試合の滝沢和典（連盟）と共にデイリーダブルを達成した。【映像】インタビューで天然キャラぶりを炸裂させる高宮まりこれまで高宮は3試合を戦って2着、3着、4着との結果。勝ち星に恵まれていなかった。当試合は