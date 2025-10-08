東京・中央区付近の海上で船同士が衝突する事故があり、50代の男性1人が意識不明の重体、男性4人がけがをしました。【映像】東京・中央区付近の海上で船同士が衝突 1人意識不明 4人けが捜査関係者などによりますと、午前7時前、中央区付近で「船同士の事故」と通報がありました。海上で船同士が衝突したということです。この事故で、50代の男性1人が意識不明の重体、30〜70代の男性4人がけがをしていて、この後、病院に搬送