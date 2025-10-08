アメリカのEV大手テスラは7日、主力モデルの廉価版を発表しました。アメリカでは先月EVの購入補助が終了していて、客離れを防ぐ狙いがあります。テスラが新たに発表したのは、セダンタイプのモデル3とSUVタイプのモデルYの「スタンダード」と呼ばれる廉価版です。最大航続距離が短くなったほか内装や外装を簡素化していて、価格はモデル3の廉価版が3万6990ドル＝日本円でおよそ560万円から、モデルYの廉価版が3万9990ドル＝日本円