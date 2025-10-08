「なぜ中小企業は値上げできないのか？マジで救いようのない最悪の理由があります。」と題した動画で、中小企業の黒字経営に詳しい市ノ澤翔氏（黒字社長）が、値上げに踏み切れない企業が直面する危機と打開策について徹底解説した。市ノ澤氏は、最近視聴者から寄せられた「値上げしたいが顧客離れが怖い」との悩みに触れ、「値上げできないなんてことは決してない」と断言。値上げへの不安を乗り越えるポイントや、実際にお客さん