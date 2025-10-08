2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。10日にパラグアイ、14日にブラジルとの親善試合を行う。ブラジルは10日にソウルで韓国と対戦した後に来日する予定だ。そうしたなか、ブラジル代表選手2人が乗る飛行機が窓破損のトラブルに見舞われる事態が起きた。『Globo』によれば、トラブルが発生したのは、ニューカッスルに所属するブルーノ・ギマランイスとジョエリントンを乗せた飛行機。2人は火曜にソウルへ到着する予定だった