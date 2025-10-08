最優秀選手に選ばれ、トロフィーを手にする仲地選手 10月4日、宮崎県宮崎市・ひなたサンマリンスタジアム宮崎で開催された「2025年プロ野球ファーム日本選手権」。ウエスタン・リーグ王者・中日ドラゴンズと、イースタン・リーグ王者・読売ジャイアンツが激突したこの一戦は、ドラゴンズが16対3で圧倒的な勝利を収め、2011年以来14年ぶりとなるファーム日本一の栄冠を手にした。試合の主役となったのは、先発を任された仲地礼