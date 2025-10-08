台風22号の予想進路（8日9時現在）非常に強い台風22号は8日、日本の南を北北西へ進んだ。勢力を維持しながら進路を次第に東に変え、9日は伊豆諸島付近を東北東へ進む見通し。気象庁は伊豆諸島での暴風や高波のほか、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけている。気象庁によると、伊豆諸島は8日に非常に強い風が吹いて雷を伴った激しい雨が降り、9日は一部の建物が倒壊する恐れもある猛烈な