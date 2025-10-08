三重県名張市の国道１６５号で軽乗用車が横転して市内の男女６人が死傷した事故で、県警は７日、死亡した１６〜２３歳の男女５人の死因について、いずれも頭や胸などを強く打ったためと発表した。また、５人のうち、少なくとも１人の体内からアルコール分が検出されたという。県警は自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死傷）などの疑いで捜査しており、運転者の特定を急ぐとともに、事故が起きた状況などを調べている。