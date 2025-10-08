ウクライナ侵攻においてプーチン大統領は「戦闘はロシアに有利に進展している」と主張しているが、国際関係アナリストによれば、地政学的にはロシアは「歴史的な大敗」だという。地政学というフィルターを通して見えてきた、ウクライナ侵攻の真実とは。※本稿は、北野幸伯『［新版］日本の地政学』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。圧勝と見られたロシアが地政学的大敗北を喫した理由2022年2月に始まったウクライナ戦