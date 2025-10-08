4日のニューイングランド戦で攻め込むマイアミのジョルディ・アルバ＝米フォートローダーデール（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）サッカーの元スペイン代表DFジョルディ・アルバ（36）が今季限りで引退すると7日、所属する米プロリーグMLSのマイアミが発表した。主に左サイドバックとしてスペイン1部リーグのバルセロナで長く活躍し、欧州チャンピオンズリーグ（CL）など数々のタイトルを獲得。2023年にマイアミに移籍し