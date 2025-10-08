事故を起こしたとみられる船を調べる海上保安庁の職員ら＝8日午前、東京都中央区8日午前7時5分ごろ、東京都中央区月島4丁目付近で作業船同士が衝突したと110番があった。警視庁深川署によると、50代男性の死亡が確認された。計8人が搬送され、4人が軽傷とみられる。警視庁や東京海上保安部によると、現場は江東区の豊洲運河。衝突したのは8人が乗っていた「十二号千羽丸」と、2人が乗っていた「80号千羽丸」。8人が乗っていた