ドジャースの専属カメラマンを務めるジョン・スーフー氏は８日、自身のインスタグラムを更新。「Ｓｈｏｈｅｉ」として大谷翔平投手のベンチでの写真を投稿した。写真はベンチの端で打撃グローブを着用する大谷が、カメラに気づいたのか表情を変えた瞬間を捉えたもの。背景のスコアボードから６日（日本時間７日）のナ・リーグ地区シリーズ第２戦、敵地でのフィリーズ戦の九回の打席に向かう直前とみられる。フォロワーからは