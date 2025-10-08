イスラエル軍によるガザ市への攻撃を見つめる人々＝７日/Khames Alrefi/Anadolu/Getty Images（ＣＮＮ）イスラム組織ハマスがイスラエルを襲撃し、１２００人余りが殺害された事件から２年を迎えた７日、イスラエル各地で追悼行事が催された。この襲撃をきっかけに始まったイスラエルのパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃は現在も続いているが、トランプ米大統領の停戦案をめぐる当事者らによる協議が山場を迎えている。イスラエル