７日に生放送されたＮＨＫ「うたコン」（火曜・午後７時５７分）にヴィジュアル系エアーバンド「ゴールデンボンバー（金爆）」が出演。「プレイバック紅白」のコーナーで、初出場した２０１２年の紅白で披露した代表曲「女々しくて」を、ぶっとび演出で届けた。１２年の紅白では、曲の後半で白塗りメイクのメンバー・樽美酒研二のお面を審査員、客席全員が付ける演出が大きな話題となった。トークコーナーで当時の感想を聞かれ