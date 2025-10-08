東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値151.90高値152.04安値150.24 154.35ハイブレイク 153.19抵抗2 152.55抵抗1 151.39ピボット 150.75支持1 149.59支持2 148.95ローブレイク ユーロドル 終値1.1657高値1.1716安値1.1648 1.1767ハイブレイク 1.1742抵抗2 1.1699抵抗1 1.1674ピボット 1.1631支持1 1.1606支持2 1.1563ロ&#12