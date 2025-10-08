東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値177.07高値177.15安値175.79 178.91ハイブレイク 178.03抵抗2 177.55抵抗1 176.67ピボット 176.19支持1 175.31支持2 174.83ローブレイク ポンド円 終値203.94高値204.07安値202.12 206.58ハイブレイク 205.33抵抗2 204.63抵抗1 203.38ピボット 202.68支持1 201.43支持2 200.73ロ&#1254