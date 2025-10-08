東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.82高値8.83安値8.73 8.96ハイブレイク 8.89抵抗2 8.86抵抗1 8.79ピボット 8.76支持1 8.69支持2 8.66ローブレイク シンガポールドル円 終値117.45高値117.55安値116.30 119.15ハイブレイク 118.35抵抗2 117.90抵抗1 117.10ピボット 116.65支持1 115.85支持2 115.40ローブレイ